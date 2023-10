https://fr.sputniknews.africa/20231005/poutine-lafrique-du-sud-le-bresil-et-linde-doivent-entrer-au-cs-de-lonu-1062577291.html

Poutine: l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde doivent entrer au CS de l’Onu

Les pays comme l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde devraient être représentés au Conseil de sécurité de l’Onu pour influer sur les prises de décision à l’échelle mondiale, a déclaré ce 5 octobre le Président russe Vladimir Poutine lors de la réunion plénière du Club de discussion international Valdaï.L'Inde "a plus de 1,5 milliard d’habitants et sa croissance économique est supérieure à 7%, c’est un géant mondial", ses exportations de produits hautement technologiques augmentent à des rythmes gigantesques. C’est un pays puissant qui "se renforce d’une année à l’autre sous la direction du Premier ministre Modi", a rappelé M.Poutine.Forum du club ValdaïÀ son avis, il importe de modifier les normes du droit international compte tenu des exigences modernes et de l’évolution de la situation dans le monde. Mais il faut procéder à ces changements sur la base d’un consensus, pour qu’ils ne soient pas destructeurs.La 20e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï s’est déroulée du 2 au 5 octobre à Sotchi, dans le sud de Russie. Annoncé sous la devise "Multipolarité juste: comment assurer la sécurité et le développement pour tous", l’évènement a réuni cette année 140 experts. Ce sont des personnalités politiques et des diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique et des deux Amériques.

