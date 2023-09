https://fr.sputniknews.africa/20230907/cette-ville-est-la-premiere-des-brics-en-matiere-de-developpement-technologique-1061947486.html

Cette ville est la première des BRICS en matière de développement technologique

Cette ville est la première des BRICS en matière de développement technologique

La capitale russe a été considérée comme la ville la plus développée du point de vue de l’innovation et de l’environnement urbain parmi les pays membres des... 07.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-07T17:31+0200

2023-09-07T17:31+0200

2023-09-07T17:31+0200

Moscou est arrivée en tête du classement des plus grandes villes des BRICS concernant le développement technologique, a déclaré le maire de la capitale, Sergueï Sobianine.Il s’agit notamment de l’Indice de l’environnement urbain et de l’innovation 2023, créé par des chercheurs de Chine, d’Inde et de Russie.Les principaux centres de recherche et universités des pays des BRICS ont participé à l'élaboration de ce classement international. Ils ont pris en compte la capacité des villes à fournir une large gamme de services à leurs résidents, des services électroniques à l'accès aux infrastructures urbaines.D’autres villes du classementLe trio de tête comprend également deux villes chinoises: la capitale Pékin et Shanghaï. Ensuite arrivent la brésilienne de Sao Paulo, les chinoises Guangzhou et Shenzhen, l’indienne de Mumbai, la deuxième ville la plus peuplée du Brésil Rio de Janeiro et pour conclure, la sud-africaine de Johannesburg et la capitale indienne New Delhi.

