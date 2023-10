https://fr.sputniknews.africa/20231005/la-france-va-lancer-le-retrait-de-ses-troupes-du-niger-dans-la-semaine-1062553000.html

La France va lancer le retrait de ses troupes du Niger "dans la semaine"

La France va lancer le retrait de ses troupes du Niger "dans la semaine"

Les troupes françaises déployées au Niger amorcent leur retrait du pays cette semaine selon l'état-major des armées françaises. Les militaires devraient... 05.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-05T08:44+0200

2023-10-05T08:44+0200

2023-10-05T09:25+0200

afrique subsaharienne

niger

france

retrait

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1b/1062400771_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_6bce0f538b5e717a09df61a4d59965ab.jpg

Paris lance son désengagement du Niger. L’opération débutera "dans la semaine", d’après l'état-major des armées françaises, cité par l’AFP. Elle se passera "en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens".Désengagement progressifD'après RFI, ce processus débute ce 5 octobre. Les premiers à quitter le sol nigérien seront les 400 soldats actuellement déployés à Ouallam, le long de la frontière du Mali et du Niger. Ils rejoindront Niamey et partiront ensuite en France par avion, selon le média français.Ensuite viendront les militaires stationnés à la base aérienne projetée (BAP) de Niamey. Ce millier d'hommes sera évacué par les airs.Décision difficileLe retrait des troupes françaises a été officialisé par Paris le 24 septembre. Il sera effectué d’ici la fin de l’année 2023, a déclaré Emmanuel Macron.Cette décision a été prise suite à des mois de bras de fer avec les militaires au pouvoir, dirigés par le général Abdourahamane Tiani.Plus de 1.500 soldats français sont actuellement stationnés au Niger.Le CNSP, au pouvoir au Niger, avait déclaré avoir pris acte de la décision. Ce retrait "doit être établi dans un cadre négocié et d’un commun accord pour une meilleure efficacité", selon les militaires au pouvoir.

afrique subsaharienne

niger

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, france, retrait, militaires