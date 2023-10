https://fr.sputniknews.africa/20231004/niamey-doute-que-paris-ait-lintention-de-quitter-le-niger-1062529802.html

Niamey doute que Paris ait l’intention de quitter le Niger

La France n’a pas l’intention d’effectuer le retrait de ses militaires du Niger, estime Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur du pays africain. Selon lui... 04.10.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

niger

france

militaires

terrorisme

retrait des troupes

Paris qui avait annoncé son retrait militaire du Niger, n’est pas enclin à effectuer le retrait de son contingent, a fait savoir le général de brigade Mohamed Toumba, nommé ministre de l’Intérieur du pays."Ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger", a déclaré le ministre le 3 octobre dernier lors d’une rencontre avec des organisations de la société civile, syndicats, chefs religieux et traditionnels retransmise à la télévision nationale.D’après le militaire nigérien, actuellement, "plus de 3.000, voire 3.500" militaires français se trouvent dans le pays.Décision officielleLe retrait des troupes françaises a été officialisé par Paris le 24 septembre. Il sera effectué d’ici la fin de l’année 2023, a déclaré Emmanuel Macron. Cette décision a été prise suite à des mois de bras de fer avec les militaires au pouvoir, dirigés par le général Abdourahamane Tiani. D’après le ministère français des Armées, plus de 1.500 soldats sont actuellement au Niger.Quelques jours après cette annonce, le CNSP, au pouvoir au Niger, a déclaré avoir pris acte de la décision. Ce retrait "doit être établi dans un cadre négocié et d’un commun accord pour une meilleure efficacité", selon les militaires au pouvoir.Débarquées au Sahel pour mettre un terme à la menace terroriste, les forces françaises "n'ont pas réussi à vaincre" ce fléau, a estimé le 1er octobre le général Abdourahamane Tiani.

afrique subsaharienne

niger

france

