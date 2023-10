https://fr.sputniknews.africa/20231005/il-ny-aura-pas-de-famine-au-niger-plus-de-3000-camions-attendus-dans-le-pays-1062577587.html

"Il n’y aura pas de famine au Niger": plus de 3.000 camions attendus dans le pays

"Il n’y aura pas de famine au Niger": plus de 3.000 camions attendus dans le pays

Plusieurs convois de camions transportant de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, se dirigent vers le Niger, a annoncé à Sputnik le... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Plus de 3.000 camions chargés de diverses marchandises arriveront bientôt au Niger, ainsi le pays ne sera pas menacé par la famine, a déclaré à Sputnik Habibu Gado, secrétaire général du syndicat des transporteurs nigériens.Blocage d’approvisionnements suite au coup d’État au NigerEn réagissant à l’arrivée le 26 juillet de militaires au pouvoir au Niger, la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a imposé des sanctions économiques à l’encontre de Niamey. Les principaux circuits logistiques à destination du Niger ont été bloqués, selon Ibrahim Souley, secrétaire général du ministère de la Santé du Niger.Cela a entrainé à une pénurie drastique de médicaments dans le pays. Plus d’une soixantaine de conteneurs sont restées bloqués au port de Cotonou ou à la frontière nigéro-béninoise, principales voies d’acheminement de produits au Niger.Les nouvelles autorités nigériennes ont condamné les sanctions de la CEDEAO comme une "violation des traités de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)", selon Ibrahim Souley. Pour surmonter la crise, les autorités nigériennes ont commencé à explorer d’autres routes d’approvisionnement et surtout d’autres ports depuis les pays amicaux, toujours selon les mêmes sources.

