Le Niger aurait interdit les exportations de gaz de pétrole liquéfié

Toutes les exportations de gaz de pétrole liquéfié ont été interdites par le Niger, selon Reuters qui se réfère à un communiqué gouvernemental. Cette mesure... 04.10.2023, Sputnik Afrique

Les autorités nigériennes ont annoncé l'interdiction de toutes les exportations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le 3 octobre le gouvernement dans un communiqué relayé par Reuters.Les restrictions sont imposées pour approvisionner le marché intérieur, mais les exportations peuvent être autorisées en cas d'excédent de ce vecteur énergétique, indique l’agence.Selon le média, le pays exporte normalement ses excédents de gaz de pétrole vers le Nigeria voisin.Crise au NigerUn groupe de militaires de la garde présidentielle a réalisé un coup de force à Niamey le 26 juillet. Le pays est actuellement entre les mains du général Abdourahamane Tiani, qui dirige le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).En réaction, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a imposé une batterie de sanctions, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et ses États membres. Outre les sanctions, l’organisation a menacé les militaires au pouvoir d’une intervention armée.Les dirigeants de la plupart des pays occidentaux et la CEDEAO ont condamné le coup de force militaire dirigé par le général Abdourahamane Tiani.En outre, les États ouest-africains ont annoncé la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger, dépendant économiquement et énergétiquement de pays étrangers.

