Niger en continu: les militaires veulent poursuivre le Président déchu pour "haute trahison"

"Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour" les "preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le Président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane dans un communiqué lu à la télévision nationale.