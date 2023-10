https://fr.sputniknews.africa/20231004/ces-pays-arabes-nord-africains-sont-les-plus-gros-consommateurs-de-cafe-1062547146.html

Ces pays arabes nord-africains sont les plus gros consommateurs de café

Ces pays arabes nord-africains sont les plus gros consommateurs de café

Les Algériens, les Marocains, les Égyptiens et les Tunisiens sont entrés dans le top 10 des plus grands consommateurs de café dans le monde arabe en 2022... 04.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-04T18:52+0200

2023-10-04T18:52+0200

2023-10-04T18:52+0200

afrique du nord

maghreb

afrique subsaharienne

algérie

éthiopie

café

région mena

pays arabes

consommation

budget

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103795/21/1037952164_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_21b051db310603b86ce3b804f8554d92.jpg

Cinq pays africains figurent dans le classement des plus grosses dépenses pour le café dans la région MENA (comportant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient), a annoncé Asharq Business.Basé sur les données du média allemand Statista, le classement fait état du budget alloué par les foyers de 14 pays à l’achat de café en 2022.Ainsi, les Algériens ont dépensé 800 millions de dollars, et cela les place en seconde position pour la région MENA.Les foyers marocains ont quant à eux consacré 365,5 millions de dollars à leur café préféré, le pays occupe la 4e position.Ensuite vient l’Égypte, avec un budget de 284,4 millions de dollars (6e au classement général).Les Tunisiens ont acheté pour 223,8 millions de dollars de café, cela leur donne la 9e place avec le Soudan qui occupe la 14e place, avec 8 millions de dollars dépensés.Au classement général, les plus grands consommateurs dans la région MENA sont l’Arabie saoudite (995,5 millions de dollars). Le Qatar se retrouve en troisième position (443,2 millions de dollars).L’Éthiopie comme leader africainQuant au continent africain dans sa totalité, le classement des principaux consommateurs de café est dominé par l’Éthiopie, selon un rapport de l’Organisation internationale du café (OIC), sorti en mars 2023 et qui concerne la campagne 2021/2022.L’Éthiopie détient aussi le titre de premier producteur de graines de café.Les autres gros consommateurs de café en Afrique sont, par ordre d’importance, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie.Consommation globaleEn ce qui concerne la consommation mondiale de café, l’Europe occupe la première place avec un volume de consommation atteignant les 3.300 tonnes de graines de café en 2022, l’Asie en a consommé 2.700 tonnes (2e place) et l’Amérique du Nord se place en troisième position avec 1.900 tonnes.Dans ce palmarès, l’Afrique se retrouve en dernière position avec seulement 800 tonnes.

afrique du nord

maghreb

afrique subsaharienne

algérie

éthiopie

région mena

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, afrique subsaharienne, algérie, éthiopie, café, région mena, pays arabes, consommation, budget