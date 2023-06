Ce pays subsaharien a gagné plus d'un milliard de dollars grâce aux exportations de café

https://fr.sputniknews.africa/20230618/ce-pays-subsaharien-a-gagne-plus-dun-milliard-de-dollars-grace-aux-exportations-de-cafe-1060011280.html

Malgré la chute des volumes de production de café, l’Éthiopie ne ralentit pas la cadence en termes d’exportation. Sur les premiers 11 mois de l’année fiscale... 18.06.2023, Sputnik Afrique

L'Éthiopie a réussi à obtenir plus de 1,1 milliard de dollars en exportant du café au cours des 11 premiers mois de l’année fiscale 2022/23, a expliqué auprès de l’agence de presse ENA Adugna Debela, directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA). Ceci malgré la chute de la demande et de la production.Le chiffre est presque le même que le montant généré par le secteur au cours de la même période l'année dernière. Au total, 110.000 tonnes de café ont été exportées sur 11 mois. L’objectif était d'en expédier 360.000 tonnes et d’obtenir 2 milliards de dollars, mais l’année fiscale se terminant ce mois-ci, cette possibilité est hors de portée.M.Debela garde toutefois espoir, pensant que le secteur réitéra sa performance record de l'an dernier en termes de revenus, soit 1,4 milliard de dollars."Une place très spéciale"Dans une interview exclusive pour Ethiopian News Agence, le PDG de World Coffee Research Asian and Africa Kraig Kraft a mis en valeur la "place très spéciale" que le café éthiopien occupe dans le monde.Les principaux destinatairesParmi les principaux acheteurs de café éthiopien, on retrouve l'Allemagne, le Japon, l'Arabie saoudite, la Belgique et les États-Unis, ainsi que la Chine. En automne 2022, l’ambassadeur d’Éthiopie à Moscou a assuré que son pays était prêt à augmenter le volume de ses exportations vers la Russie si la demande se présentait.

