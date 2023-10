https://fr.sputniknews.africa/20231003/roscosmos-explique-pourquoi-la-sonde-lunaire-russe-luna-25-sest-ecrasee-1062510113.html

Roscosmos explique pourquoi la sonde lunaire russe Luna-25 s’est écrasée

Une erreur du bloc de commande, qui n'a pas réussi à établir les priorités d'exécution, est la cause la plus probable du crash de la sonde Luna-25, a annoncé... 03.10.2023

La société spatiale russe Roscosmos a dévoilé quel problème technique a pu être à l’origine du crash de la sonde Luna-25 en se basant sur les conclusions de la commission d’enquête interministérielle.Lorsqu’on a affaire à un tel tableau de données, la répartition des commandes est aléatoire. Les commandes ont donc reçu des signaux nuls depuis les accéléromètres. Cela n’a pas permis d’arrêter opportunément le moteur. Celui-ci a fonctionné pendant 127 secondes au lieu de 84, la sonde ne s’est pas mise sur l’orbite prévue et a percuté la Lune.Première sonde lunaire russe depuis 1976Le lanceur Soyouz 2.1b transportant Luna-25, la première station lunaire russe en près de 50 ans, a décollé depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe, le 11 août, à 02h11 heure de Moscou.Cette sonde était la première à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976. Le vaisseau spatial la transportant a décollé depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe, le 11 août. Il était prévu que Luna-25 se pose sur le pôle Sud du satellite terrestre le 21 août.L'objectif principal de la mission, qui devait durer un an, était l’analyse du sol et de l’exosphère lunaire.La sonde Luna-25 a été créée par le groupe de recherche et de production Lavotchkine. Elle pourrait devenir le premier engin spatial à atterrir en douceur dans la zone du pôle Sud de la Lune.

