La sonde russe Luna-25 s’est écrasée sur la Lune

La sonde russe Luna-25 s’est écrasée sur la Lune

La sonde Luna-25 s’est écrasée sur le satellite terrestre après une perte de liaison. L’accident s’est produit un jour avant l’alunissage prévu. La sonde avait... 20.08.2023, Sputnik Afrique

La connexion avec la sonde Luna-25 a été interrompue, l’engin s’est écrasé sur le satellite terrestre, a annoncé ce 20 août Roscosmos, l’agence spatiale russe.Le 19 août, un problème technique a été signalé à bord de la sonde. Cela l’a empêchée d’entrer dans l’orbite requise. Le même jour, la liaison avec l’appareil a été perdue.Les tentatives pour rechercher l'engin et entrer en communication avec lui n'ont donné aucun résultat, précise Roscosmos. Une enquête sera lancée pour comprendre les raisons de l’échec de la mission.La mission en questionCette sonde était la première à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976. Le vaisseau spatial la transportant a décollé depuis le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe, le 11 août. Il était prévu que Luna-25 se pose sur le pôle Sud du satellite terrestre le 21 août.L'objectif principal de la mission, qui devait durer un an, était l’analyse du sol et de l’exosphère lunaire. A la veille de son écrasement, Luna-25 a réussi à fournir ses premières données scientifiques. Le 17 août Roscosmos a publié la première image de la surface lunaire prise par la sonde. Elle montre le cratère polaire Zeeman, situé sur la face cachée.

