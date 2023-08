https://fr.sputniknews.africa/20230812/sonde-russe-en-route-vers-la-lune-une-nouvelle-etape-1061288960.html

Sonde russe en route vers la Lune: une nouvelle étape

Le vol de la première sonde lunaire russe depuis près de 50 ans, Luna-25, se poursuit. Selon le groupe spatial Roscosmos sur, l’engin a réalisé la première... 12.08.2023, Sputnik Afrique

Un jour après son lancement à destination de la Lune, la sonde russe Luna-25 a pour la première fois adapté sa trajectoire, comme prévu par ses concepteurs, a annoncé ce samedi 12 août le groupe spatial Roscosmos sur son site Internet.Selon la société d’État russe, les propulseurs de la sonde se sont allumés à 16h00 (heure de Moscou, 13h00 GMT) pour 46 secondes.La première sonde lunaire russe depuis 1976La fusée Soyouz 2.1b transportant Luna-25, s’est envolée à partir du cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe, dans la nuit du 10 au 11 août. Après plus d’une heure de vol, et sa séparation du bloc d’accélération Fregat, la sonde a mis le cap sur la Lune. Elle devrait alunir en douceur le 21 août dans la zone du pôle Sud, où elle sera le premier engin spatial à se poser. En effet, les autres appareils lunaires s’étaient concentrés dans la zone équatoriale de la Lune.Luna-25 est la première sonde dans l’histoire de la Russie contemporaine à partir en direction du satellite naturel de la Terre. Les préparations de cette première mission russe ont duré plus de dix ans. La sonde précédente, Luna-24, a été lancée par l’URSS en 1976.Pendant un an, l’engin spatial mènera des recherches scientifiques sur l’exosphère de la Lune et en étudiera le sol. Il ne reviendra jamais sur Terre, mais lui transmettra des données.

