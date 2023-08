https://fr.sputniknews.africa/20230811/lancement-dune-sonde-russe-vers-la-lune-comme-si-vous-y-etiez--video-1061235886.html

Lancement d’une sonde russe vers la Lune comme si vous y étiez – vidéo

Lancement d’une sonde russe vers la Lune comme si vous y étiez – vidéo

La Russie a réussi, dans la nuit de jeudi à vendredi, le lancement de sa sonde vers la Lune. Pour la première fois dans l'histoire, l'alunissage sera effectué... 11.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-11T08:00+0200

2023-08-11T08:00+0200

2023-08-11T08:02+0200

russie

espace

lune

holding spatial russe roscosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/0b/1061235720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5e95f57f77e8f56e9b9ec349767696a.jpg

La Russie a lancé dans la nuit du 11 août sa première sonde vers la Lune en près de 50 ans. La fusée Soyouz emportant la sonde Luna-25 de près de 800 kilogrammes a décollé à l'heure prévue à 02H10 heure de Moscou (23H10 GMT) depuis le cosmodrome de Vostotchny en Extrême-Orient, selon les images diffusées en direct par l'agence spatiale russe Roscosmos.L'engin doit atteindre l'orbite lunaire dans cinq jours, sur laquelle il passera ensuite entre trois et sept jours pour choisir le bon endroit avant de se poser dans la zone du pôle sud lunaire. L’alunissage de la sonde est prévu autour du 21 août."Pour la première fois dans l'histoire l'alunissage sera effectué sur le pôle sud lunaire. Jusqu'ici, tout le monde alunissait dans la zone équatoriale", s'était félicité un haut responsable de Roscosmos, Alexandre Blokhine, dans un récent entretien au journal officiel Rossiïskaïa Gazeta.La sonde, qui devra rester sur la Lune pendant un an, aura pour mission de "prélever (des échantillons) et analyser le sol", ainsi que de "mener des recherches scientifiques à long terme", a encore indiqué l'agence spatiale.

russie

lune

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, espace, lune, holding spatial russe roscosmos