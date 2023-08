https://fr.sputniknews.africa/20230811/roscosmos-donne-des-nouvelles-de-la-sonde-russe-luna-25-1061264211.html

Le vol de Luna-25, première sonde lunaire russe depuis 1976, se déroule bien. Selon le groupe spatial Roscosmos, les systèmes de bord de l’engin fonctionnent... 11.08.2023, Sputnik Afrique

La sonde russe Luna-25, qui pourrait devenir le premier engin spatial à se poser au pôle sud de la Lune, poursuit convenablement son vol vers le satellite de la Terre, a annoncé le groupe spatial Roscosmos sur son site Internet.La fusée Soyouz 2.1b transportant Luna-25, la première sonde lunaire russe depuis près de 50 ans, a décollé du cosmodrome de Vostotchny à 02h10, heure de Moscou (la veille, à 23h10 UTC). Après la séparation du bloc d’accélération Fregat, la sonde Luna-25 a pris la trajectoire de son vol vers la Lune.Dans cinq jours, l’appareil atteindra l’orbite lunaire à une altitude de 100 kilomètres où il restera pendant quelques jours avant de se poser sur le pôle Sud du satellite naturel de notre planète. Les missions de Luna-25 "sont purement pacifiques", a précisé aux journalistes Youri Borissov, chef de Roscosmos.Luna-25Les préparations de cette première mission russe sur le satellite naturel de la Terre depuis 1976 ont duré plus de dix ans. La prise de contact avec la Lune à proximité du pôle Sud, la première de l’Histoire pour un engin spatial, est attendue le 21 août.Après l’alunissage, il fera des analyses du sol et étudiera l’exosphère lunaire pendant un an. Il ne rentrera jamais sur Terre, mais tournera des vidéos, prendra des photos et enverra des données à un débit de 4 Mb/sec.L’appareil est doté d’équipements scientifiques qui pèsent en tout plus de 31 kg. Ses recherches pourront aider à comprendre les origines de la Lune, espèrent les scientifiques.

