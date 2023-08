https://fr.sputniknews.africa/20230819/sonde-lunaire-russe-les-premieres-donnees-scientifiques-1061450445.html

Sonde lunaire russe: les premières données scientifiques

La Russie a présenté les premiers résultats scientifiques obtenus par la sonde Luna-25 qui évolue sur l’orbite lunaire et se prépare à se poser sur le pôle Sud... 19.08.2023, Sputnik Afrique

La première sonde lunaire russe depuis 1976, Luna-25, qui devrait prochainement se poser sur l’astre d’argent, a fourni ses premières données scientifiques sur l’exosphère et l’orbite de la Lune, a annoncé ce samedi 19 août l’agence spatiale russe.Impact d’une petite météoriteL’instrument de mesure de la poussière lunaire et des micrométéorites (PmL) a enregistré l'impact d’une micrométéorite qui appartenait très probablement à l’essaim de météores des Perséides. La sonde Luna-25 avait précédemment traversé cette pluie d’étoiles filantes en s’approchant de la Lune.Des éléments chimiquesLe détecteur de neutrons et de rayons gamma ADRON-LR de Luna-25 a, quant à lui, enregistré les raies spectrales les plus intenses d’éléments chimiques du sol lunaire dans le rayonnement gamma. De même, l’analyseur de plasma ARIES-L, qui doit étudier l'exosphère ionique proche de la surface dans la région subpolaire de la Lune, a également été mis en marche pour la première fois.En outre, la prise de deux images a permis aux spécialistes de l'IKI RAS et de l'université d'État de Géodésie et de cartographie de Moscou de préciser la position de l’appareil sur le modèle numérique de terrain, ce qui a considérablement amélioré la connaissance de l'orbite du vaisseau spatial. La sonde russe Luna-25Luna-25 est la première sonde lunaire mise en orbite par Moscou depuis près de 50 ans. Le lanceur Soyouz 2.1b la transportant a décollé depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe, le 11 août. La sonde doit s’alunir au pôle Sud, une première, le 21 août.Pendant un an, Luna-25 mènera des recherches scientifiques pour analyser le sol lunaire et l’exosphère du satellite.Roscosmos avait publié le 17 août la première image de la surface lunaire prise par la sonde qui montre le cratère polaire Zeeman, situé sur la face cachée de la Lune. Il occupe la troisième place dans la liste des cratères les plus profonds de l'hémisphère sud de la Lune.

