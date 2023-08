https://fr.sputniknews.africa/20230813/la-sonde-russe-luna-25-envoie-ses-premieres-donnees-aux-chercheurs-1061305076.html

La sonde russe Luna-25 envoie ses premières données aux chercheurs

Lancée il y a deux jours depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe, la sonde Luna-25 a transmis les premières données collectées pendant son... 13.08.2023, Sputnik Afrique

Roscosmos a fait part des premières mesures obtenues par les instruments scientifiques de la sonde russe Luna-25 volant vers le satellite naturel de la Terre.Et de faire remarquer que, selon les informations de télémétrie de service de tous les appareils, ceux-ci fonctionnent normalement. Il a également été possible d'obtenir les premières données de mesure sur le vol vers la Lune. L'équipe scientifique du projet a commencé à les traiter.Roscosmos a en outre indiqué que la sonde lunaire poursuivait sa route vers le satellite naturel, la connexion étant stable et la balance énergétique positive.La première sonde lunaire russe depuis 50 ansLe lancement de la fusée transportant Luna-25 s’est déroulé le 11 août, depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe. La sonde lunaire russe, la première à avoir été lancée depuis près de 50 ans, entrera sur une orbite circulaire circumlunaire à une centaine de kilomètres d’altitude.Son alunissage devrait avoir lieu le 21 août.L’engin spatial mènera des recherches scientifiques pendant un an pour analyser le sol lunaire et l’exosphère du satellite.

