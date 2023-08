https://fr.sputniknews.africa/20230813/-renaissance-du-programme-lunaire-russe-quelle-est-limportance-de-luna-25-1061301264.html

"Renaissance du programme lunaire russe": quelle est l’importance de Luna-25?

"Renaissance du programme lunaire russe": quelle est l’importance de Luna-25?

Le lancement de la sonde Luna-25 marque le retour de la Russie dans la course à la Lune, a expliqué à Sputnik Igor Afanassiev, rédacteur scientifique chez... 13.08.2023, Sputnik Afrique

La Russie renoue avec son passé. En lançant ce 11 août une fusée vers la Lune, Moscou relance son programme lunaire qui avait accaparé l’URSS pendant des décennies, a expliqué à Sputnik Igor Afanassiev, rédacteur scientifique chez Roscosmos Media. La fusée Soyouz-2.1b, avec un étage supérieur Fregat, va notamment poser sur notre satellite un module lunaire baptisé Luna-25, qui comporte quelques spécificités, souligne l’expert.Le Luna-25 est comparable à ses équivalents étrangers, mais sa mise en fonction représentera une première pour la Russie à plus d’un titre. Ce sera notamment la première fois qu’un alunissage se fera sur l’un des pôles de la Lune. Jusqu’ici, les programmes soviétiques et ceux des autres puissances spatiales privilégiaient plutôt les latitudes moyennes.Intérêts économiques sur la LuneSi la Russie se remet à l’exploration lunaire, c’est que celle-ci risque de devenir une priorité pour planifier de futurs voyages spatiaux, explique pour sa part à Sputnik Ivan Moïsseïev, directeur de l'Institut russe de politique spatiale. Les scientifiques cherchent notamment à découvrir des traces d’eau sur notre satellite naturel, qui pourrait servir de carburant pour fusée à l’avenir.Les dépôts de glace existants sur les pôles lunaires pourraient ainsi être exploités dès 2050, souligne encore Ivan Moïsseïev.Le lancement de la fusée transportant Luna-25 a eu lieu ce 11 août, depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe. L’alunissage devrait avoir lieu le 21 août. L’engin spatial mènera des recherches scientifiques pendant un an pour analyser le sol lunaire et l’exosphère du satellite.

