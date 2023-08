https://fr.sputniknews.africa/20230814/la-sonde-russe-luna-25-devoile-ses-premieres-images--photos-1061337851.html

La sonde russe Luna-25 dévoile ses premières images – photos

La sonde lunaire Luna-25 qui se dirige vers notre satellite naturel a transmis ses premières images, sur fond de Terre. La mission doit atteindre la Lune le 21... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Une carte postale unique. La mission russe Luna-25 a dévoilé ses premières images prises depuis l’espace, rapporte l'Institut de recherche spatiale (IKI) de l'Académie russe des sciences. Des clichés qui montrent des éléments de la sonde, sur fond de Terre ou de Lune. L’emblème de la mission est bien visible sur l’une des photos.Les données de télémétrie et de mesures des instruments scientifiques à bord ont aussi été analysées. Un passage en revue qui s’est avéré concluant alors que la sonde approche de sa destination.Des essais ont notamment été menés sur le détecteur de neutrons et de rayons gamma ADRON-LR, qui cherchera à distance de la glace sur la Lune.Retour en force de la RussieLa mission Luna-25 est la première organisée par la Russie depuis l’éclatement de l’URSS. Elle prend le relais du programme Luna-24, qui avait envoyé, en 1976, la dernière sonde soviétique vers notre satellite naturel. L’atterrisseur qui sera utilisé présente d’ailleurs des similarités avec son cousin soviétique, même s’il est bien plus évolué, comme l’expliquait récemment à Sputnik Igor Afanassiev, rédacteur scientifique chez Roscosmos Media.Luna-25 marque ainsi la renaissance du programme lunaire russe. L’atterrisseur alunira par ailleurs près du pôle sud de la Lune, ce qui constituera une première. Pendant un an, il aura pour mission d’analyser le sol de notre satellite et son exosphère, afin notamment de trouver des traces d’eau.Le lancement avait été effectué ce 11 août, depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe. Le lanceur était un Soyouz-2.1b avec un étage supérieur Fregat.

