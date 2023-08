https://fr.sputniknews.africa/20230821/le-chef-de-roscosmos-devoile-les-raisons-de-lecrasement-de-la-sonde-russe-luna-25-1061499630.html

Roscosmos dévoile la cause du crash de la sonde russe Luna-25

Une panne de la sonde Luna-25 a été la principale cause de son échec, a dévoilé Rosсosmos. Le moteur ne s’est ainsi pas arrêté comme prévu et l'appareil s'est... 21.08.2023, Sputnik Afrique

Le chef de Roscosmos a dévoilé la principale cause du crash de la sonde russe Luna-25 qui s’est produit un jour avant l’alunissage prévu.Reste à savoir ce qui a conduit à cet effet. À ce titre, une commission d'urgence a commencé à étudier les circonstances et devrait présenter ses premiers résultats dans un avenir proche, lesquels seront pris en compte lors des prochaines missions, a précisé M.Borissov.Et d’espérer que les futures missions Luna-26, 27 et 28 seront un succès et permettront d’obtenir les résultats qu’il n’a pas été possible de tirer de la mission Luna-25 suite au crash.Course lunaireLes 50 ans de pause dans les programmes lunaires constituent la cause principale des échecs. L’exploration de la Lune a une valeur pratique aujourd’hui, puisque la course au développement des ressources naturelles de notre satellite naturel a déjà commencé.

