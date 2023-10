https://fr.sputniknews.africa/20231002/voici-la-monnaie-etrangere-qui-gagne-du-terrain-dans-les-reglements-russes-1062482867.html

Voici la monnaie étrangère qui gagne du terrain dans les règlements russes

Voici la monnaie étrangère qui gagne du terrain dans les règlements russes

Les monnaies de pays amis et le rouble jouent un rôle déterminant dans le commerce extérieur russe: en juillet 2023, leur part dans les exportations s'est... 02.10.2023

La Russie augmente la part du yuan chinois dans le commerce extérieur, et pas exclusivement avec la Chine, rapporte RBC, citant des données du ministère du Développement économique.Selon les calculs du ministère, au premier semestre 2023, 75% des échanges commerciaux russo-chinois ont été réglés en yuans. La part du yuan dans les règlements de la Russie avec des partenaires autres que la Chine a également augmenté pour atteindre 25%.En outre, le volume quotidien moyen des échanges de la paire rouble-yuan à la Bourse de Moscou a approché les 200 milliards de roubles (2 milliards de dollars) au premier semestre, soit une multiplication par 100 depuis le début de 2022, a indiqué le ministère.La BERD confirmeDes données provenant d’autres sources soulignent également la popularité croissante de la monnaie chinoise dans le commerce extérieur de la Russie. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a publié cette semaine une étude basée sur 12 millions de transactions d'importation en provenance de Russie.Selon les chiffres, le yuan a dépassé le dollar dans les contrats d'importation de la Russie avec la Chine en 2022 et a depuis été utilisé dans le commerce russe avec la Mongolie, Taiwan, les Philippines, la Malaisie, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, le Japon, le Tadjikistan et Singapour.En outre, la monnaie chinoise est même apparue comme moyen de paiement dans les règlements d'importations occasionnelles de la Russie avec les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni (environ 1 à 2% des transactions).Progression du roubleLe rouble fait également montre de belles performances.Plus encore, il est utilisé dans les règlements avec tous les contractants aussi bien dans les pays amis que dans les pays ennemis.

