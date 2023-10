https://fr.sputniknews.africa/20231002/un-allie-sur-le-bresil-songerait-a-patrouiller-dans-le-golfe-de-guinee-1062490490.html

"Un allié sûr": le Brésil songerait à patrouiller dans le golfe de Guinée

Un renfort inattendu. Le Brésil pourrait venir donner un coup de main aux États africains pour lutter contre l’insécurité dans le Golfe de Guinée, a déclaré à Sputnik Jonuel Gonçalves, chercheur en relations internationales à l'Université de Fluminense. La récente visite d’une frégate de la marine brésilienne dans le port de de Dhaka, au Sénégal, pourrait être un signe de rapprochement diplomatique sur le dossier.Le Brésil est en effet inquiet de la situation sécuritaire dans le Golfe de Guinée, où la piraterie s’est répandue avec presque autant de vigueur que dans les régions somaliennes. Cette insécurité compromet les lignes de communications maritimes brésiliennes et peuvent entraîner des pertes économiques, rappelle le géopolitologue.Une aide brésilienne pourrait d’ailleurs être vue d’un bon œil par les pays de la région, Brasilia étant considéré comme une force étrangère fiable par ses partenaires africains.Outre la piraterie, le Golfe de Guinée souffre aussi de la pêche illégale, qui épuise les ressources halieutiques locales et détériore l'équilibre écologique de la région, souligne encore l’expert.Mettre les moyensCe n’est cependant pas à la marine mais bien aux autorités brésiliennes que revient la responsabilité de fixer un agenda dans le Golfe de Guinée, rappelle pour sa part à Sputnik l’analyste militaire Robinson Farinazzo. Mais pour envoyer une patrouille sur la zone, il faudra mettre les moyens, avertit l’officier de réserve.Investir dans un rapprochement avec le continent africain est cependant porteur de sens pour le Brésil, qui bénéficierait ainsi d’un accès à un marché émergent et d’un renforcement de ses forces armées.La visite de la frégate brésilienne a eu lieu dans le cadre de l'opération Guinex-III, réunissant les autorités militaires et diplomatiques des pays sud-américains et africains. En 2022, le deuxième volet de cet exercice avait suscité des polémiques, certains déplorant la mainmise de Paris et Washington qui coordonnaient l’opération.

