https://fr.sputniknews.africa/20230331/la-piraterie-moderne-un-moyen-dexercer-une-pression-sur-lafrique-1058372532.html

La piraterie moderne, un moyen d’exercer une pression sur l’Afrique?

La piraterie moderne, un moyen d’exercer une pression sur l’Afrique?

Implanté profondément dans l’histoire, le problème de la piraterie se pose toujours avec acuité au large du continent africain. À qui la piraterie moderne peut... 31.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-31T19:03+0200

2023-03-31T19:03+0200

2023-03-31T19:05+0200

piraterie

afrique

république du congo

russie

opinion

occident

sanctions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

Le 28 mars, un pétrolier danois naviguant dans le Golfe de Guinée, au large du Congo, a été victime de piraterie. Auprès de Sputnik, l’ancien ambassadeur russe au Congo et en Angola analyse ce problème qui a un long passé historique.Il y a dix ans, le problème du pillage en mer a été surtout palpable au large de la Somalie, mais les efforts entrepris par les pays africains ont presque réduit à néant ce type d’activités. Pourtant, ce dernier incident a montré que la zone concernée s’est élargie.Suite à la mise en place de cette initiative, chaque pays a été chargé d’assurer la sécurité dans sa propre zone de responsabilité dans la région concernée.Contribution russeLe soutien russe peut être à l’ordre du jour de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, juge l’expert en Afrique. L’emplacement de cet événement, soit à Saint-Pétersbourg, sur la côte baltique, y contribuera, poursuit-il.Moyen d’isoler la RussieEn octobre 2021, l’équipage du navire sous-marin russe Amiral Koulakov a empêché le piratage du porte-conteneur panaméen Lucia dans le Golfe de Guinée. Auparavant, des marins russes s’étaient entraîné à de telles opérations au large des côtes africaines, mais depuis le rattachement de la Crimée en 2014, la Russie n’y prend plus part.En guise d’exemple, l'ex-ambassadeur pointe les sanctions occidentales qui concernent indirectement le transport des céréales et des engrais russes, ce qui touche le plus durement les pays africains.Terrorisme et piraterie, quel lien?Le milieu nutritif de la piraterie est la situation socio-économique défavorable, les conflits armés et confessionnels, ainsi que le terrorisme, l’équipement insuffisant des forces navales, la faible base juridique et la coordination insuffisante des services de maintien de l'ordre, poursuit M.Nenachev.Il ne balaye ainsi pas la possibilité d’utilisation de pirates par les pays non-africains afin de bloquer les voies maritimes dans certains pays africains pour exercer plus de pression sur ceux-ci.Un blocage du transport du pétrole depuis un pays africain pour lequel cette matière première représente sa principale source de revenus servira de moyen de pression économique sur cet État, qui en souffrira, conclut le diplomate.

afrique

république du congo

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

piraterie, afrique, république du congo, russie, opinion, occident, sanctions