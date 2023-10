https://fr.sputniknews.africa/20231002/bilan-de-la-defense-larmee-russe-a-detruit-des-depots-de-laviation-ukrainienne-1062490797.html

Bilan de la Défense: l'armée russe a détruit des dépôts de l'aviation ukrainienne

Bilan de la Défense: l'armée russe a détruit des dépôts de l'aviation ukrainienne

45 drones, plusieurs pièces d'artillerie et des dépôts de carburant et de munitions ont été détruits par l'armée russe au cours de ces dernières 24 heures... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T16:46+0200

2023-10-02T16:46+0200

2023-10-02T18:03+0200

donbass. opération russe

conflit ukrainien

ukraine

russie

défense

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/08/1059116668_0:60:1082:669_1920x0_80_0_0_0894626e071c91b79374a6970f2d0eab.jpg

Les forces armées russes ont détruit en 24 heures 45 drones et intercepté deux projectiles de lance-roquette multiple HIMARS ainsi que deux missiles tactiques, a indiqué ce lundi le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Un système Anklav, conçu pour brouiller les canaux de contrôle et de télémétrie, a également été endommagé. Des dépôts de carburant et de munitions pour avions ont été frappés sur l'aérodrome de Dolguintsevo dans la région de Dniepropetrovsk.Pertes de Kiev sur les différents axes:

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, ukraine, russie, défense, drone