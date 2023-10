https://fr.sputniknews.africa/20231001/top-10-des-pays-africains-avec-les-prix-des-donnees-les-moins-chers-1062479370.html

Top-10 des pays africains avec les prix des données les moins chers

Top-10 des pays africains avec les prix des données les moins chers

La dizaine de pays africains qui figurent dans une analyse mondiale des prix de données paient moins d'un dollar soit moins que la moyenne mondiale (2,59...)

Le Malawi, le Nigeria et le Ghana s’illustrent comme les pays disposant des prix des données les moins chers de leur continent, selon un rapport rédigé par Cable.co.uk sur la période allant de juin à septembre 2023 et repris par Business Insider.Tous ces pays d’Afrique bénéficient de forfaits moins chers pour 1 gigaoctet (1 Go) que la moyenne mondiale, à savoir 2,59 dollars, selon le portail, qui est l'un des principaux sites de comparaison de services haut débit, de télévision et de téléphonie.Au total, 5.600 forfaits de données mobiles proposés dans le monde entier ont été analysés.Les abonnés malawiens paient ainsi 0,38 dollar, un prix qui range ce pays à la 29e place à l’échelle internationale. Le Nigeria la suit, avec 0,39 dollar, et se positionne 31e. Le Ghana (avec 0,40 dollar) arrive 33e.Parmi les pays d’Afrique du Nord, le Maroc (0,63 dollar) et l’Égypte (0,65 dollar) s’illustrent, occupant respectivement la 9e et la 10 places dans le classement régional. À l’échelle mondiale, ils se rangent aux 60e et 62e positions.Cependant, cette analyse ne comprend pas certains pays ou territoires pour diverses raisons, note Cable.co.uk. Par exemple, soit ceux-ci n’ont aucune offre à proposer, soit ils ne disposent que de l’infrastructure 2G (qui fournit uniquement des appels et/ou des SMS), soit les données ne sont tout simplement pas disponibles. Enfin, il existe nombre de pays ou régions où les problèmes liés à la monnaie locale ne permettent pas de comparaison utile, précise le portail.Les pays exclus cette année sont: la Bulgarie, Wallis et Futuna, l'île Christmas, l'Érythrée, la Corée du Nord, les îles Pitcairn, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles mineures éloignées des États-Unis et la Cité du Vatican (Saint-Siège).

