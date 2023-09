https://fr.sputniknews.africa/20230930/journee-de-la-traduction-la-connaissance-de-la-langue-aide-a-etablir-la-comprehension-mutuelle-1062459177.html

Journée de la traduction: "La connaissance de la langue aide à établir la compréhension mutuelle"

Journée de la traduction: "La connaissance de la langue aide à établir la compréhension mutuelle"

Alors que les liens entre la Russie et l'Afrique se resserrent, les barrières linguistiques s'amenuisent grâce au travail des linguistes et des traducteurs...

La langue en partage. Le rapprochement entre Moscou et l’Afrique ne passe pas seulement par des partenariats économiques ou militaires. La culture et la langue représentent aussi des passerelles non négligeables entre les peuples.En Russie, l’apprentissage des langues africaines progresse et permet une meilleure compréhension mutuelle, explique à Sputnik Maria Pokrovskaïa, professeur à l'Université linguistique d'État de Moscou. Attirée par l’étude du swahili, l’enseignante explique avoir été conquise par le rythme de vie des populations africaines lors d’un stage en Tanzanie. Elle vante l’accueil chaleureux des habitants, ravis de pouvoir communiquer avec des étrangers dans leur langue maternelle.Médiateur entre les culturesMême constat pour Milena Konyaïeva, traductrice et professeur d’amharique, langue parlée en Éthiopie. L’enseignante met en avant les ponts commerciaux, culturels ou même religieux entre Russie et Éthiopie. Elle souligne le "rôle de médiateur" des traducteurs qui permettent le dialogue entre les peuples.Côté africain, la langue russe fait aussi de nouveaux adeptes, malgré ses difficultés, comme les déclinaisons ou les aspects des verbes, ainsi que l’explique à Sputnik Bellon Beaugrel Akoliokala, traducteur et enseignant à la Maison russe de Brazzaville.Pour proposer l’étude du russe, Moscou table sur l’ouverture de centres culturels en Afrique. L’un de ces établissements a en particulier ouvert en Algérie récemment. La République démocratique du Congo et la Centrafrique se sont aussi dites intéressées.Des langues africaines comme le Kiswahili ou l’amharique figurent par ailleurs désormais au programme de certaines écoles à Moscou.

