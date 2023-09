https://fr.sputniknews.africa/20230929/saligner-sur-la-politique-us-ou-etre-taxe-dennemi-lafrique-doit-se-liberer-1062427965.html

S'aligner sur la politique US ou être "taxé d'ennemi"? "L'Afrique doit se libérer"

S’aligner sur la politique US ou être "taxé d’ennemi"? "L’Afrique doit se libérer"

L'Afrique doit se libérer de la doctrine occidentale qui s'appuie sur la désinformation, estime auprès de Sputnik Afrique une chercheuse algérienne à... 29.09.2023

À l’époque où l’Occident cherche à imposer sa vision au monde entier en recourant à la désinformation et en censurant les médias comme Sputnik qui ne sont pas d’accord avec la position des États-Unis et de l’Europe, le continent africain doit se soustraire à cette doctrine occidentale, a déclaré à Sputnik Afrique Ryma Rouibi, enseignante-chercheuse à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger, à l’occasion de la Journée internationale d’accès public à l’information.Pour les États-Unis, "il faut s'aligner sur toute la politique américaine, sinon on est taxé d'ennemi, c'est-à-dire qu'il faut impérativement avoir une seule opinion qui est et qui doit être adéquate à la politique américaine". La chercheuse a cité en exemple l'invasion américaine de l'Irak en 2003 ou en Libye en 2011. George W.Bush, alors Président des États-Unis, avait très bien résumé cela par la formule "Qui n'est pas avec moi est contre moi", a-t-elle rappelé.Désinformation au service des agendas politiquesSelon Mme Rouibi, la désinformation "menace la vie quotidienne dans toutes ses dimensions" et sert aujourd'hui "pour que les agendas politiques soient incarnés et arrivent à leurs fins et à leurs objectifs".L’interdiction des médias russes Sputnik et RT, qui représentaient l'opinion opposée à l’Occident, est due au fait que leur "liberté d'expression n'était pas forcément adéquate aux attentes et aux aspirations, voire à l'agenda politique européens et américains".Elle a donné un autre exemple avec la journaliste Ariane Lavrilleux placée en garde à vue le 19 septembre en France "pour avoir refusé de donner ses sources d'information". La journaliste, qui avait révélé en novembre 2021 la complicité "d’exécutions arbitraires" orchestrée par le gouvernement égyptien, a été convoquée le 25 septembre au Tribunal de grande instance de Paris, selon France Info.Apprendre à se protéger contre la désinformationDonc, au moment où la désinformation peut influer sur la prise de décisions politiques et économiques, les gens doivent apprendre à se protéger. Au Cameroun, un programme de formation aux médias est en cours de réalisation. Il est appelé à doter les citoyens d'outils fiables et efficaces "pour qu'ils deviennent eux-mêmes des remparts contre la désinformation", a annoncé à Sputnik Afrique Blaise Andzongo, spécialiste des sciences et les techniques de l'information et président de l’ONG Médias au Cameroun.Selon lui, il importe de former des individus dès leur plus jeune âge pour qu'ils acquièrent des réflexes afin d’être à même de juger lorsqu'ils sont face à des contenus médiatiques.L’organisation dirigée par M.Andzongo dispose "d’une analyse contextuelle qui montre que les individus ont besoin non seulement d'avoir accès à l'information, mais ont besoin d’avoir une information de qualité".

