https://fr.sputniknews.africa/20230720/la-verite-larme-la-plus-tranchante-contre-les-mensonges-poutine-sur-la-censure-de-sputnik-1060660687.html

La vérité, "l'arme la plus tranchante" contre les mensonges: Poutine sur la censure de Sputnik

La vérité, "l'arme la plus tranchante" contre les mensonges: Poutine sur la censure de Sputnik

Les pays occidentaux craignent la vérité et préfèrent se boucher les oreilles face aux informations rapportées par les médias russes, a souligné Vladimir... 20.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-20T15:32+0200

2023-07-20T15:32+0200

2023-07-20T16:31+0200

international

médias

sputnik

rt france

chaîne de télévision rt

vladimir poutine

liberté d'expression

liberté de la presse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1e/1060249318_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_596c67529d26d5187ad347701efecd10.jpg

Ce n’est ni un drone, ni un char, mais c’est l’une des armes les plus redoutables de l’arsenal russe. La vérité est la meilleure réponse à donner aux discours de propagande, ce qu’a très bien compris l’Occident qui censure les médias russes, a expliqué Vladimir Poutine.Le Président a accusé les pays occidentaux d’avoir fait interdire des médias comme RT ou Sputnik qui faisaient entendre un autre son de cloche.Le chef de l’État a souligné que ces médias avaient une portée internationale, Sputnik diffusant dans plus d’une trentaine de langues.Censure des médias russesEn réaction au déclenchement de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, l’Union européenne a pris des sanctions contre la Russie. En février 2022, elle a annoncé interdire les médias Sputnik et RT.Par la suite, Moscou a dénoncé une grave entrave à la liberté de la presse et au droit d’informer. La Russie a par ailleurs affirmé que des mesures de pression similaires viseraient les médias occidentaux.Le 21 janvier dernier, la chaîne RT France a dû arrêter sa diffusion après que les autorités ont gelé ses comptes. La chaîne Telegram et le compte Odysee de Sputnik Afrique, tout comme son site, sont également bloqués pour les utilisateurs.Le ministère russe des Affaires étrangères a alors qualifié d'"éphémères" les déclarations "tonitruantes" de Paris sur la liberté d'expression en France. La diplomatie russe a souligné que l’Hexagone échouerait à faire de même en Afrique.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, médias, sputnik, rt france, chaîne de télévision rt, vladimir poutine, liberté d'expression, liberté de la presse