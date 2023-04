https://fr.sputniknews.africa/20230403/macron-va-deployer-la-propagande-americaine-en-chine-selon-philippot-1058391962.html

Macron va "déployer la propagande américaine" en Chine, selon Philippot

Macron va "déployer la propagande américaine" en Chine, selon Philippot

Le fait qu’Emmanuel Macron sera accompagné en Chine d’Ursula von der Leyen témoigne du fait que la France "se met elle-même sous la tutelle de l’Union... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T16:02+0200

2023-04-03T16:02+0200

2023-04-03T16:02+0200

chine

russie

florian philippot

les patriotes

xi jinping

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104049/10/1040491077_0:209:5472:3287_1920x0_80_0_0_e77bddfe56d34a756421fff1f177992f.jpg

"Ce qu'il faut remarquer sur la visite d'Emmanuel Macron en Chine, c'est qu'il a immédiatement annoncé qu'il a embarqué avec lui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen", pointe Florian Philippot auprès de Sputnik.D’après le président du parti Les Patriotes,"c'est très choquant pour la France que de voir qu'elle se met elle-même sous tutelle de l'Union européenne, y compris lors de visites officielles dans d'autres pays".Propagande agressiveL’ancien eurodéputé n’exclut pas que le Président français aille "déployer la propagande américaine" agressive contre la Russie et "aussi de plus en plus agressive contre la Chine", et ce "dans une optique de fuite en avant vers une troisième guerre mondiale" face à ces deux pays et à l’axe sino-russe "qui se dessine de plus en plus".Tentatives d’apaiser le conflitAttendu en Chine le 5 avril pour une visite de trois jours, Emmanuel Macron recherchera un "espace" de dialogue avec son homologue chinois sur le conflit en Ukraine, indique l’Élysée qui souligne que l’objectif de cette visite est d’éviter toute éventuelle "décision funeste" de Pékin visant à soutenir militairement Moscou.Pour Paris, "la Chine est le seul pays au monde en mesure d'avoir un impact immédiat et radical sur le conflit, dans un sens ou dans l'autre". De son côté, la présidente de la Commission européenne admet que les relations entre l’UE et l’Empire du milieu sont devenues "plus distantes et difficiles" ces dernières années et doivent être "rééquilibrées".Quant à Pékin, il a déjà montré sa volonté de s’investir sur le dossier ukrainien en proposant en février un plan pour la paix en 12 points. Il prévoit de concilier le respect de la souveraineté ukrainienne et les garanties de sécurité réclamées par la Russie.Si Moscou a accueilli les propositions comme "une base pour un règlement pacifique" du conflit, Washington s’est montré beaucoup plus circonspect, considérant ce plan comme une "manœuvre tactique" de Pékin.

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, russie, florian philippot, les patriotes, xi jinping, emmanuel macron