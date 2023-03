Le volume des échanges entre la Russie et la Chine sur le point d’atteindre un nouveau sommet

"À l'époque, le volume des échanges entre la Russie et la Chine était de 8 milliards", se rappelle l’homme politique. "On pensait que c’était une somme importante, des milliards quand même. Maintenant, on est à 185 milliards, et il est plus que probable qu’au cours de cette année ou de la prochaine, compte tenu de la situation, elle atteigne les 300 milliards".