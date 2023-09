Poutine: les dirigeants du "golden billion" exploitent d’autres pays

https://fr.sputniknews.africa/20230929/poutine-les-dirigeants-du-golden-billion-exploitent-dautres-pays-1062439691.html

Les relations modernes de crédit ne font qu’assurer les intérêts du "golden billion", a indiqué ce 29 septembre le Président russe lors de son discours à la conférence parlementaire "Russie-Amérique latine". Les obligations de crédit pour les pays en développement se sont transformées en taxe et en contribution. Par ailleurs, nous devons changer ces règles, a tranché M.Poutine.Enjeux des BRICSEn revenant sur l'élargissement des BRICS, le Président russe a souligné que ce groupe n'était pas une union militaire mais une plateforme pour discuter des questions.Il s'est également dit convaincu que tous les pays des BRICS se concentreraient sur le bien-être du peuple, quelles que soient les tendances politiques.Les BRICS élargisLe 15e sommet des BRICS s'est tenu à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l'Afrique du Sud. Y ont participé en personne les dirigeants chinois, indien, brésilien et sud-africain, la Russie étant représentée par le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Le Président russe Vladimir Poutine a participé au sommet par visioconférence.Lors du sommet, Cyril Ramaphosa a annoncé que l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Iran avaient été invités à rejoindre les BRICS. Ces nouveaux membres participeront aux activités du groupe à partir du 1er janvier 2024.

