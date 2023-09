https://fr.sputniknews.africa/20230929/le-fmi-accorde-13-milliard-de-dollars-au-maroc-pour-accelerer-la-transition-ecologique-1062431907.html

Le FMI accorde 1,3 milliard de dollars au Maroc pour accélérer la transition écologique

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé le prêt de 1,3 milliard de dollars au Maroc afin de permettre au royaume chérifien de financer sa transition... 29.09.2023, Sputnik Afrique

Le prêt de 18 mois arrive un mois après un tremblement de terre meurtrier mais n'y est pas lié directement.Il intervient dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la soutenabilité (RSF) du Fonds, a été approuvé par le conseil d'administration, a précisé le communiqué et correspond à un milliard de DTS (ou droits de tirage spéciaux, l'unité de calcul du FMI correspondant à un panier des cinq principales monnaies).Cet accord doit "permettre au Maroc de faire face à ses vulnérabilités face au climat, soutenir sa résilience face au changement climatique et être en mesure de saisir les opportunités de décarbonation" de son économie, précise le FMI.Ce financement entre dans le cadre de l'ouverture d'une ligne de crédit de cinq milliards de dollars accordée au pays d'Afrique du Nord en avril dernier, une approche offerte par le FMI qui permet aux pays de disposer rapidement aux ressources du Fonds, sans conditionnalité à posteriori.Le sud-est du pays a été touché par un séisme de magnitude 7, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon l'Institut de géophysique américain, USGS), soit le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le royaume.Le tremblement de terre, qui s'est produit dans la nuit du 8 au 9 septembre dans la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech, a fait près de 3.000 morts et plus de 5.600 blessés, sans compter les très nombreuses personnes qui se retrouvent sans logement.

