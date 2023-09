https://fr.sputniknews.africa/20230929/ces-compagnies-aeriennes-africaines-signent-un-partenariat-strategique-1062436813.html

Ces compagnies aériennes africaines signent un partenariat stratégique

Le Maroc et le Sénégal ont signé un mémorandum qui prévoit une collaboration stratégique entre leurs deux compagnies aériennes nationales. 29.09.2023

Les compagnies Air Sénégal et Royal Air Maroc ont conclu le 27 septembre un "partenariat stratégique" par le biais d’un mémorandum d’entente, selon un communiqué conjoint des deux transporteurs aériens.Selon le document, cette interaction permettra aux passagers de bénéficier d’une extension du réseau et d’une augmentation de la fréquence des vols vers certaines destinations.De plus, le mémorandum prévoit un renforcement de la coopération commerciale à travers un accord "Codeshare". Ce dernier permet aux voyageurs d’acheter "leurs titres de transport auprès du réseau de vente de l’une ou l’autre des deux compagnies et de voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d’Air Sénégal".Plusieurs domaines évoquésQui plus est, d’autres domaines de coopération seront également rendus possibles concernant la maintenance et l’affrètement d’avions et de handling.Les sociétés pourront aussi renforcer leurs liens en matière d'organisation, de formation technique et managériale, ainsi que de capital humain, sans omettre les domaines de la communication et de la digitalisation des services.

