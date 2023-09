https://fr.sputniknews.africa/20230928/lethiopie-va-construire-des-lada-pour-les-proposer-a-ces-pays-1062427680.html

L'Éthiopie va construire des Lada pour les proposer à ces pays

L'Éthiopie va construire des Lada pour les proposer à ces pays

L’Éthiopie accueillera sur son sol une usine de construction d’automobiles russes Lada, a annoncé l'ambassadeur éthiopien à Moscou. Ces voitures seront vendues... 28.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-28T22:09+0200

2023-09-28T22:09+0200

2023-09-28T22:09+0200

international

éthiopie

russie

lada

industrie automobile

automobile

assemblage

avtovaz

mission diplomatique

soudan du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0c/1060490332_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_16c5c59bbcbe03db235e48f193245591.jpg

Le constructeur automobile russe AvtoVAZ et une entreprise éthiopienne se sont mis d’accord pour implanter en Éthiopie des lignes d’assemblage d’automobiles Lada, a annoncé l'ambassadeur d’Éthiopie en Russie, Cham Ugala Uriat, cité par les médias russes.Un contrat a déjà été signé par les deux parties, a précisé le diplomate, sans toutefois dévoiler le nom du partenaire local du consortium russe.Les voitures assemblées dans ce pays africain seront destinées aussi bien à l’usage interne qu’à l’export, a ajouté le diplomate.À part AvtoVAZ, le diplomate a mentionné deux autres constructeurs automobiles russes qui pourraient ouvrir des usines en Éthiopie et qui sont "sur le point de négocier ce sujet" avec la partie éthiopienne.Projets d’AvtoVAZ sur le continent africainAu mois de juillet, le dirigeant d’AvtoVAZ, Maxime Sokolov, avait évoqué dans une interview à Sputnik des négociations concernant l’exportation de voitures vers plusieurs pays d’Afrique ainsi que des projets pour les faire assembler en Algérie et en Égypte.Les clients potentiels étaient l'Éthiopie elle-même, le Ghana, le Nigeria, l’Égypte, ainsi que les pays nord-africains, comme le Maroc, avait précisé Maxime Sokolov.

éthiopie

russie

soudan du sud

soudan

somalie

kenya

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, éthiopie, russie, lada, industrie automobile, automobile, assemblage, avtovaz, mission diplomatique, soudan du sud, soudan, somalie, kenya, afrique subsaharienne, économie