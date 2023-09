https://fr.sputniknews.africa/20230928/le-benin-se-prononce-sur-le-projet-daccueil-dune-base-militaire-francaise-1062418265.html

Le Bénin se prononce sur le projet d’accueil d’une base militaire française

Le Bénin se prononce sur le projet d’accueil d’une base militaire française

Le Bénin n’a pas pour projet d’accueillir une base militaire française, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il réagissait aux informations d’un site... 28.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-28T15:10+0200

2023-09-28T15:10+0200

2023-09-28T15:14+0200

afrique subsaharienne

bénin

france

militaires

base militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/09/1052073439_0:263:2560:1703_1920x0_80_0_0_ea6207bdce8297bb22f0210e023c624b.jpg

Les autorités béninoises ont formellement démenti les informations sur l’arrivée éventuelle de militaires français."Il s'agit d'élucubrations de gens en quête de sensation et qui sans aucune enquête, s'autorisent des affirmations sans fondements", selon lui.Le porte-parole a ajouté que le Bénin, "en temps utile" a bénéficié "de l'appui d'instructeurs français, belges et américains", mais ils "sont repartis depuis plus de six mois que leur mission s'est achevée".Base au nord du BéninLes informations sur la construction d’une base sont initialement apparues sur portail Mourya Niger. Elles ont ensuite été relayées par RFI.Dans sa revue de presse Afrique du 26 septembre, RFI a fait état qu’une base pourrait apparaitre près de la ville de Kandi au nord du Bénin. Depuis, le média a publié un démenti formel.Bras de fer entre Paris et NiameyCes informations sont d’autant plus sensibles que les soldats français stationnés jusque-là au Niger s’apprêtent à en partir.L’annonce a été faite le 24 septembre par Emmanuel Macron après presque de deux mois de bras de fer avec les nouvelles autorités militaires à Niamey. Ainsi, Paris met fin à sa coopération militaire avec le Niger et a déjà rapatrié son ambassadeur.

afrique subsaharienne

bénin

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, bénin, france, militaires, base militaire