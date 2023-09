https://fr.sputniknews.africa/20230913/le-niger-met-fin-au-pacte-militaire-avec-le-benin-en-vue-dune-agression-envisagee-1062075098.html

Le Niger met fin au pacte militaire avec le Bénin en vue d’une "agression envisagée"

Le Niger met fin au pacte militaire avec le Bénin en vue d’une "agression envisagée"

13.09.2023

Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé l’annulation du pacte militaire avec le Bénin, l’accusant d’avoir autorisé le déploiement de troupes sur son territoire en vue d’une éventuelle intervention armée de la CEDEAO. C’est ce qui a été déclaré dans un communiqué lu à la télévision nationale le 12 septembre.Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et le gouvernement de transition ont ainsi annoncé la dénonciation de l’accord militaire conclu le 11 juillet 2022 entre les Républiques, relate Actu Niger en citant le texte.Les autorités nigériennes ont déploré que le Bénin ait "décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir".Plus concrètement, le Niger a justifié cette décision par le fait que le gouvernement béninois avait autorisé le stationnement sur son territoire "de militaires, mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d’une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays".De leur côté, les militaires nigériens au pouvoir ont souligné "leur volonté d’éviter l’escalade".La France accusée de préparer une "agression"Des militaires ont renversé le Président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet et l'ont assigné à résidence, ainsi que sa famille.En réponse, la CEDEAO a brandi la menace d'une intervention militaire, dont elle a annoncé la préparation.Le CNSP et le gouvernement de transition nigérien ont accusé le 9 septembre la France de "déployer ses forces" dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une "agression" contre le Niger. Selon eux, des aéronefs de transport militaire ont été installés en Côte d'Ivoire, des hélicoptères polyvalents et des véhicules au Bénin.

