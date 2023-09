https://fr.sputniknews.africa/20230911/les-militaires-nigeriens-seraient-en-route-pour-gaya-a-la-frontiere-avec-le-benin---video-1062028097.html

Les militaires nigériens seraient en route pour Gaya à la frontière avec le Bénin - vidéo

Les militaires nigériens seraient en route pour Gaya à la frontière avec le Bénin - vidéo

Deux jours après que les autorités militaires du Niger ont accusé la France de rassembler des forces et du matériel dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest... 11.09.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo a été relayée ce 11 septembre sur les réseaux sociaux montrant une colonne de véhicules militaires sur une rue de nuit au Niger. D’après les légendes associées à ces vidéos, le convoi militaire va probablement vers la frontière avec le Bénin sur fond d’éventuelle intervention militaire de la CEDEAO dans le pays.Le CNSP et le gouvernement de transition nigérien ont accusé le 9 septembre la France de "déployer ses forces" dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une "agression" contre le Niger. Selon eux, des aéronefs de transport militaire ont été déployés en Côte d'Ivoire, des hélicoptères polyvalents et des véhicules au Bénin.En outre, selon RFI, "les troupes sénégalaises sont prêtes, mais attendent la décision des politiques. Certains s’interrogent: le Président Macky Sall a-t-il changé d’opinion sur la question?"La radio affirme que le Ghana a également accepté de fournir des troupes.L’intervention reste une éventualitéDes militaires ont renversé le Président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet et l'ont assigné à résidence, ainsi que sa famille, au palais présidentiel.En réponse, la CEDEAO a brandi la menace d'une intervention militaire au Niger, dont elle avait annoncé la préparation.Le chef du gouvernement de la transition du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, a déclaré lors d’un point presse à Niamey le 4 septembre que les autorités nigériennes et les États membres de la CEDEAO pourraient parvenir prochainement à un compromis.

