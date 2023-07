https://fr.sputniknews.africa/20230727/le-president-nigerien-mohamed-bazoum-a-ete-renverse-affirment-des-militaires-1060803323.html

Le Président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé, affirment des militaires

Le Président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé, affirment des militaires

Des militaires ont annoncé mercredi soir avoir renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, dans une déclaration lue à la télévision nationale à Niamey, au... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Des militaires du Niger ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021."Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale", a-t-il ajouté.Les militaires annoncent également la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays "jusqu'à la stabilisation de la situation" et l'instauration à compter de ce jour de 22h00 à 05h00 (21h00 à 04h00 GMT) du matin d''un couvre feu sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre.Cette déclaration des militaires est intervenue à l'issue d'une journée de tensions à Niamey, marquée par "un mouvement d'humeur" de la garde présidentielle qui retient le président Bazoum dans sa résidence officielle depuis mercredi matin.Le Niger est l'un des derniers alliés des pays occidentaux dans une région du Sahel. Il est en particulier un partenaire privilégié de la France dans le Sahel qui y a déployé 1.500 soldats.

