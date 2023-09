https://fr.sputniknews.africa/20230927/washington-suspend-son-aide-au-gabon-moscou-prefere-maintenir-le-dialogue-1062390477.html

Washington suspend son aide au Gabon, Moscou préfère maintenir le dialogue

Washington suspend son aide au Gabon, Moscou préfère maintenir le dialogue

Les Etats-Unis annoncent la suspension temporaire d’une partie de leur aide au Gabon, suite à la prise du pouvoir dans le pays par les militaires. Alors que de... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis mettront fin à certains programmes d’aide pour le Gabon en réaction au changement de pouvoir fin août.La mesure est temporaire et conforme aux décisions prises par l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), selon le communiqué.De plus, la suspension ne concernera pas les opérations consulaires ou de l'ambassade des États-Unis, précise le fonctionnaire américain.La position de MoscouContrairement à la position américaine, la Russie envisage de maintenir sa coopération avec les nouvelles autorités gabonaises.Le 30 août un groupe de militaires avait renversé le Président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans au Gabon. Le même jour, le chef de la Garde républicaine, Brice Oligui Nguema a été nommé "président de la transition".

