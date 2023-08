https://fr.sputniknews.africa/20230830/le-kremlin-reagit-aux-evenements-au-gabon-1061732101.html

Le Kremlin réagit aux événements au Gabon

Moscou suit de près la situation au Gabon en éprouvant une préoccupation profonde à ce sujet, selon le porte-parole de la présidence russe. Le responsable... 30.08.2023, Sputnik Afrique

"La situation au Gabon engendre une préoccupation profonde, nous observons ce qui se passe là-bas", a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin, interrogé par les journalistes.Quant à la menace de croissance du nombre de conflits en Afrique sur fond de troubles au Gabon et au Niger, Dmitri Peskov a appelé à ne pas faire de conclusions générales.De son côté, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a appelé ses concitoyens à s'abstenir pour l'instant de voyager au Gabon.Coup d'État au Gabon Après avoir constaté "une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos", un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé ce mercredi l'annulation des élections et la dissolution de "toutes les institutions de la République". Les auteurs du coup d'État disent s'exprimer au nom d'un "Comité de transition et de restauration des institutions". D'après un témoin des faits, les habitants de Libreville, la capitale, ont salué et remercié les militaires.

