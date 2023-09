https://fr.sputniknews.africa/20230927/un-mouvement-nigerien-reclame-le-retrait-du-permis-dexploitation-duranium-au-groupe-francais-orano-1062397351.html

Un mouvement nigérien réclame le retrait du permis d'exploitation d’uranium au groupe français Orano

Un mouvement nigérien réclame le retrait du permis d'exploitation d’uranium au groupe français Orano

Le mouvement nigérien M62, qui milite pour la fin des relations diplomatiques et économiques avec la France, demande aux militaires au pouvoir de retirer à la... 27.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-27T17:53+0200

2023-09-27T17:53+0200

2023-09-27T17:53+0200

afrique subsaharienne

niger

france

militaires

uranium

gisements

production

exploitation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0b/1062027908_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_ad42c2c4e953d0ef58cc32b4ab8cd041.jpg

Le groupe français Orano doit être privé de son permis d’exploitation d’un gisement d’uranium au Niger, considère le mouvement civil nigérien M62.L’entreprise française doit respecter ses "obligations en matière de responsabilité sociale des entreprises", a-t-il ajouté.Riche en uraniumLe Niger est le septième producteur d’uranium au monde en 2022, d’après l’Association nucléaire mondiale (ANM).Imouraren, un gisement d'uranium dans la région d'Arlit, se trouve dans le nord-ouest du pays. Le groupe Orano (ex-Areva), présent dans le pays depuis des dizaines d’années, a obtenu les permis de son exploitation en 2009. En mai 2023, un accord a été trouvé avec le ministère des Mines, pour relancer le projet.Depuis début septembre, le groupe a pourtant suspendu ses activités au Niger. En cause, la fermeture continue du principal corridor d’approvisionnement du Niger et l’amenuisement des stocks de produits chimiques.L’activisme du M62Composé de 15 organisations de société civile, le mouvement M62 lance depuis longtemps des appels répétitifs pour la diminution de la présence française au Niger.Ainsi, le collectif a été à l’origine de nombreuses manifestations anti-françaises. Comme fin août où le M62 avait réclamé le départ du contingent français du pays.Tensions entre Paris et NiameyEmmanuel Macron a annoncé le 24 septembre le retrait prochain de l'ambassadeur de France de Niamey et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année.En réagissant, le CNSP, organe composé des auteurs du coup de force au Niger, a déclaré attendre "que cette déclaration soit suivie d’actes officiels" de la part des autorités françaises.

afrique subsaharienne

niger

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, france, militaires, uranium, gisements, production, exploitation