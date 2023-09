https://fr.sputniknews.africa/20230927/lambassadeur-de-france-au-niger-serait-de-retour-a-paris-1062398090.html

L'ambassadeur de France au Niger serait de rentré à Paris

Le ministère français des Affaires étrangères annonce que l'ambassadeur de France au Niger, dont les militaires au pouvoir à Niamey réclamaient le départ... 27.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-27T18:31+0200

L'ambassadeur de France au Niger Sylvain Itté, dont les militaires au pouvoir à Niamey réclamaient le départ depuis fin août, est arrivé à Paris ce mercredi 27 septembre, a annoncé le ministère des Affaires étrangères français à l'AFP. La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, l'a reçu au Quai d'Orsay, souligne le ministère dans une déclaration écrite à l'AFP. Relations tendues entre le Niger et la FranceAprès plusieurs semaines de bras de fer avec les militaires arrivés au pouvoir au Niger fin juillet, Paris a fini par rappeler son ambassadeur, qui a quitté Niamey avec six collaborateurs ce 27 septembre, "vers 4 heures du matin" (03H00 GMT), avait indiqué plus tôt à l'AFP une source diplomatique. Le 24 septembre le Président Macron avait annoncé le retour à Paris de M.Itté "dans les prochaines heures". Les militaires nigériens exigeaient le départ du diplomate français et lui avaient retiré son immunité et son visa diplomatiques, mais Paris refusait jusqu'alors de le rappeler. La France ne reconnaît pas la légitimité des militaires au pouvoir.Les relations entre Paris et Niamey sont au plus bas depuis la prise de pouvoir par des militaires au Niger, fin juillet.

