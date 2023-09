https://fr.sputniknews.africa/20230927/la-fin-de-lexceptionnalisme-francais-paris-confronte-a-un-retrait-douloureux-au-niger-1062399193.html

La fin de "l’exceptionnalisme français": Paris confronté à un retrait douloureux au Niger

Réclamé depuis longtemps, le retrait français du Niger est une défaite de la France qui deviendra "une des petites nations" de l’Europe. Sa domination sur... 27.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-27T18:11+0200

opinion

afrique subsaharienne

niger

france

emmanuel macron

sahel

mali

burkina faso

Annoncé récemment par Emmanuel Macron, le retrait militaire et diplomatique français du Niger est un coup dur pour le prestige de Paris, avance auprès de Sputnik Paolo Raffone, analyste stratégique et directeur de la Fondation CIPI à Bruxelles.Les effets de ce virage pour la France seront néfastes, développe Ian Liebenberg, politologue et professeur émérite à l'Université de Namibie et à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud:Selon lui, "l'image de la France a souffert".Retrait douloureuxParis devra dorénavant faire face à son impuissance sur le continent africain, lance Paolo Raffone rappelant que la Françafrique a été créée "avec le Niger et le Tchad comme pierres angulaires" pour empêcher les Soviétiques et les Chinois d'entrer sur le continent.L’expert rappelle la réaction de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) suite au renversement de Mohamed Bazoum par les militaires fin juillet. L’organisation régionale a menacé d’intervenir militairement si l’ordre constitutionnel n’est pas établi. En réagissant, le Niger, avec ces deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, a créé un pacte militaro-politique, l'Alliance des États du Sahel (AES), censé protéger Niamey d'une intervention éventuelle."Trois pays – le Mali, le Burkina Faso et le Niger – ont signé un pacte politico-militaire pour maintenir les Français à l'écart, et d'autres pays les rejoindront probablement, réduisant de facto la pertinence de la CEDEAO centrée sur le Nigeria", développe-t-il.Par conséquent, "la France est hors du Niger et probablement l'UE sera bientôt hors de la région".

2023

Actus

