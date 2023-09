https://fr.sputniknews.africa/20230927/la-fascisation-de-leurope-occidentale-est-en-cours-constate-un-professeur-francais-1062401022.html

La fascisation de l’Europe occidentale est en cours, constate un professeur français

La fascisation de l’Europe occidentale est en cours, constate un professeur français

Le Canada est secoué par un scandale suite à l’ovation réservée à un vétéran nazi ukrainien au Parlement canadien. Au micro de Sputnik Afrique, Bruno Drweski... 27.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-27T18:40+0200

2023-09-27T18:40+0200

2023-09-27T18:40+0200

zone de contact

podcasts

europe

occident

canada

nazis

fascisme

racisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1b/1062399663_120:0:2442:1306_1920x0_80_0_0_3b467ee034d13e2375fb0f5d25b68391.png

La fascisation de l’Europe occidentale est en cours, constate un professeur français Le Canada est secoué par un scandale suite à l’ovation réservée à un vétéran nazi ukrainien au Parlement canadien. Au micro de Sputnik Afrique, Bruno Drweski, professeur français de relations internationales, décrypte les dessous de cette polémique.

"Depuis un an et demi, nous assistons quand-même à énormément d'éléments de fascisation ou de néo-fascisation en Europe occidentale. Je dirais que le dernier épisode est le plus marquant de ce processus. Moi, je pense que le système est en crise et que, comme dans les années 1920 et 1930, les "bons" libéraux peuvent se servir des fascistes", juge Bruno Drweski, professeur de relations internationales et de civilisation de l'Europe médiane à l'Institut National des Langues et Civilisations orientales."Il y a dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays coloniaux ou postcoloniaux, ce sentiment de supériorité raciale qui se manifestait dans les colonies, mais qui se manifestait aussi à l'égard de l'Europe de l'Est plus largement, qui a toujours été, je dirais, sous-cutanée dans un certain nombre de milieux plus ou moins d'extrême droite, mais pouvant aussi être libéraux à l'occasion. Parce qu'il faut quand même se rappeler que beaucoup de libéraux sont devenus nazis dans les années 1930, mais ils avaient été libéraux auparavant. Il y a une complicité entre libéraux et nazis qu'il faut avoir en tête et qui découle de ce racisme", souligne M.Drweski.Retrouvez également dans cette émission:- Nabil Ammar, ministre tunisien des Affaires étrangères, sur les lignes rouges de son pays dans les pourparlers avec le FMI.- Abdelhak Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialisé de l'Afrique et des relations internationales, sur l’idée de l’introduction d’un régime de visas pour les ressortissants français au Maroc.- Professeur Hamidou Sawadogo, macro-économiste burkinabé, enseignant chercheur à l'université Joseph Ki-Zerbo, et George Sebulela, fondateur du South African United Business Council sur les avantages de la ZLECAF et les opérations de communication à mettre en œuvre auprès des entrepreneurs africains.- Barba Gaoganediwe, responsable du marketing et de la communication à l'Autorité touristique de la province de Gauteng en Afrique du Sud sur le potentiel du tourisme en Afrique.Notre revue d’actualité abordera les sujets suivants:- Berlin a reconnu avoir envoyé du matériel de mauvaise qualité à l’Ukraine.- L’ambassadeur français au Niger qui a quitté Niamey.- Les sélections Kenyane et Camerounaise de football affronteront prochainement la Russie en match amical.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

europe

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, europe, occident, canada, nazis, fascisme, racisme, аудио