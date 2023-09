https://fr.sputniknews.africa/20230927/ces-facteurs-qui-reduisent-a-zero-les-chances-de-kiev-de-gagner-le-conflit-selon-un-media-us-1062388444.html

Ces facteurs qui réduisent à zéro les chances de Kiev de gagner le conflit, selon un média US

La Russie dépasse l’Ukraine comme pays beaucoup plus grand, doté de ressources bien supérieures, ainsi que comme adversaire bien plus équipé militairement... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Les nombreux avantages de la Russie et de ses forces armées ne laissent pratiquement aucune chance aux militaires ukrainiens, écrit The Hill.Kiev n’est pas susceptible de gagner le conflit et de libérer tous les territoires perdus, note le média.En détail, les militaires russes surpassent leur ennemi sur le terrain:Toujours selon The Hill, l’Ukraine a mené une campagne beaucoup moins effective qu’elle n’aurait pu le faire. Malgré une aide militaire de ses alliés occidentaux, s’élevant à de nombreux milliards, les unités ukrainiennes se servent toujours d’armes de type soviétique. En plus de cela, elles appliquent une tactique de combat qui déplaît aux analystes américains, et répartissent mal leurs ressources.Alors que Volodymyr Zelensky a de nouveau insisté, à la tribune de l’Onu, sur la nécessité de continuer de fournir à l’Ukraine des équipements militaires, un tel soutien "ne décidera probablement pas de son issue".Quid d’une solution à la criseFaisant des hypothèses sur la conclusion du conflit, le média américain suggère plusieurs possibilités dont des négociations qui résulteraient en la perte de territoires ukrainiens. Une autre option, selon The Hill, consiste en un conflit gelé à l’instar de celui "qui existe dans la péninsule coréenne depuis 1953":Entretemps, le Président russe a désigné en juin dernier les conditions pour un règlement pacifique. Pour le début des négociations, l’Occident n’a qu’à arrêter ses fournitures d’aides militaires, a noté Vladimir Poutine. En septembre, le dirigeant russe a également estimé que les États-Unis devraient insister sur l’abolition de l’interdiction des négociations introduite par Volodymyr Zelensky en 2022. En effet, ce décret prohibe toute discussion avec Moscou tant que Vladimir Poutine reste au pouvoir.Fatigue de ses alliésEnfin, une guerre prolongée accroît le problème de la lassitude des donateurs. Bien que plus de la moitié des Américains soient toujours favorables à une aide à l'Ukraine, l'opposition grandit parmi les républicains, qui en font un enjeu dans les négociations budgétaires en cours, note le média.L’Europe manifeste elle aussi certains signes de lassitude, poursuit-il. The Hill revient sur les propos du Premier ministre polonais qui a annoncé en septembre que son pays " ne transférerait plus d’armes vers l’Ukraine". Le favori des élections slovaques a aussi déclaré qu’il "n’enverrait pas une seule balle à l’Ukraine".Un "fiasco" de l’armée de KievLes soldats ukrainiens mènent depuis le 4 juin une contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk et de Zaporojié, lançant au combat des unités entraînées par l'Otan et du matériel militaire occidental. Cependant, ils n'ont pas réussi à obtenir de succès, ont constaté à de nombreuses reprises tant les autorités russes que des analystes étrangers, voire une partie de l’Occident.La Défense russe a rapporté le 5 septembre que Kiev avait perdu plus de 66.000 soldats et 7.600 unités d’équipements militaires en trois mois de contre-offensive. Selon l’instance, l’ennemi n’a atteint son objectif sur aucun des axes. En septembre, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 17.000 militaires et plus de 2.700 unités d'armements et d'équipements militaires.Vladimir Poutine a souligné le 4 septembre qu’il ne s’agissait pas seulement "d’une stagnation", mais d’un fiasco.

