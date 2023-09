https://fr.sputniknews.africa/20230926/les-passagers-aeriens-interdits-demporter-du-cafe-de-ce-pays-africain-1062377885.html

Les passagers aériens interdits d’emporter du café de ce pays africain

Une interdiction de transporter du café par avion a été imposée par les autorités douanières éthiopiennes, a averti l’ambassade de Russie à Addis Abeba. Cette... 26.09.2023, Sputnik Afrique

Les autorités éthiopiennes ont temporairement interdit aux voyageurs de transporter du café par avion quelque que soit le type, forme et quantité de ce produit. Un avertissement approprié a été publié le 25 septembre par la mission diplomatique russe à Addis-Abeba.L’ambassade a appelé les voyageurs à tenir compte de cette information pour éviter des situations désagréables à l'aéroport.L’interdiction adressée aux particuliersL'interdiction ne s’applique pas aux livraisons industrielles, a rassuré le directeur général de l’Association russe du thé et du café RosTchayKofe Ramaz Tchantouria cité par les médias.Selon lui, ces restrictions concernent uniquement les particuliers. Le responsable a rappelé que l’Éthiopie vit de l’exportation du café et ne peut pas se priver d’une telle source de revenus.Premier exportateur en Afrique, cinquième au mondeLe café est la principale culture agricole exportée par l'Éthiopie. Selon l'Organisation internationale du café, ce pays est le premier producteur de café africain qui se positionne au cinquième rang mondial, devancé par le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l'Indonésie. En 2022, l'Éthiopie a vendu 384.000 tonnes de grains de café ce qui représente 3% de la production mondiale.

