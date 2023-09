https://fr.sputniknews.africa/20230912/ces-11-pays-dafrique-parmi-les-meilleurs-fournisseurs-de-cafe-durable-en-2022-1062060138.html

Ces 11 pays d’Afrique parmi les meilleurs fournisseurs de café durable en 2022

Ces 11 pays d’Afrique parmi les meilleurs fournisseurs de café durable en 2022

D’après un récent rapport de la Plateforme mondiale du café, 11 États africains ont été classés parmi les principaux fournisseurs de café durable en 2022... 12.09.2023, Sputnik Afrique

Le Burundi, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi… Ces pays sont entrés dans la liste des sources d’approvisionnement en café durable des huit principaux torréfacteurs et détaillants mondiaux en 2022. C’est ce qui ressort du rapport "GCP Snapshot 2022 – Sustainable Coffee Purchases" réalisé par la Plateforme mondiale du café, une association qui œuvre pour la promotion de la durabilité de l’industrie caféière.Le texte, paru le 1er septembre, fournit des données sur le développement des achats de JDE Peet's, Julius Meinl, Keurig Dr Pepper, Melitta Group, Nestlé, SUPRACAFÉ, Tesco et Westrock Coffee Company.Ces entreprises se sont fournies en café produit dans des conditions durables sur le plan social, économique et environnemental auprès de 34 pays et territoires situés en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Océanie.Selon la source, l’Ouganda est positionné à la 9e place mondiale. Ce pays a vendu 31.681 tonnes de café.Le top 3 de fournisseursQuant aux leaders, le Brésil arrive en tête avec 533.295 tonnes vendues. Il dépasse le Vietnam (519.244 tonnes) et la Colombie (113.884 tonnes).Il est à noter que l’acquisition de café durable par les géants évoqués est en hausse de 28,1% en 2022, représentant 73,7% de leurs achats totaux. Les volumes ont ainsi atteint 1,6 million de tonnes.

international, café, afrique, classement, ouganda