Ce pays africain de l'hémisphère nord est le plus grand fournisseur d’oranges vers l'Asie du Sud-Est

D’après la plateforme d’analyse East Fruit, pour la période d’octobre 2022 à février 2023, l’Égypte a exporté vers les pays d’Asie du Sud-Est environ 25.000... 22.04.2023, Sputnik Afrique

L’Égypte reste le plus grand fournisseur d’oranges de l’hémisphère nord vers l’Asie du Sud-Est, comme le constatent les données d’East Fruit, une plateforme d'information et d'analyse pour la croissance du secteur de l'horticulture.Selon la source, le pays africain continue même d’augmenter activement ses exportations.Ainsi, East Fruit indique que pour la période d’octobre 2022 à février 2023, l’Égypte a envoyé près de 25.000 tonnes d’agrumes vers la Malaisie, l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande et le Cambodge.Cela constitue le volume d’exportation le plus élevé pour cette période depuis les cinq dernières années au moins, indique la plateforme.Un concurrent fait surfaceEn outre, d’après la source, l'Égypte se classe deuxième derrière l'Afrique du Sud en termes de volumes d'exportation vers l’Asie. Il n’y a presque pas de concurrence directe entre les deux pays, car les exportations sud-africaines culminent en juillet-octobre, tandis que Le Caire exporte le plus d'oranges en janvier-mai.Au total, les pays d'Asie du Sud-Est mentionnés importent entre 150.000 et 180.000 tonnes d’agrumes par saison. L’Afrique du Sud et l’Égypte représentent près des deux tiers de toutes les expéditions.Il est à noter que le principal concurrent de l'Égypte sur le marché du Sud-Est asiatique pour les oranges est la Chine.

