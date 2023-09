https://fr.sputniknews.africa/20230926/ex-ss-applaudi-au-parlement-du-canada-varsovie-denonce-la-glorification-des-criminels-de-guerre-1062366686.html

Ex-SS applaudi au parlement du Canada: Varsovie dénonce la glorification des "criminels de guerre"

Selon le ministère polonais des Affaires étrangères, le président de la Chambre des communes du Canada devrait démissionner après avoir rendu hommage à un... 26.09.2023, Sputnik Afrique

Lors de la visite de Volodymyr Zelensky, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, avait invité et fait applaudir un ancien nazi, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait partie de la division SS Galicie composée d’Ukrainiens. Pour le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, il s’agit d’"un grand embarras pour le président de la Chambre des communes, un manque de discernement, un manque de connaissance de l'histoire".Selon lui, "les soldats de la Waffen-SS appartenaient aux unités allemandes les plus criminelles, ils ont commis des crimes de guerre massifs, principalement contre les Polonais et les Juifs, et ont commis des actes de barbarie incroyables".Un ancien SS applaudiLe 22 septembre, Yaroslav Hunka, un vétéran canado-ukrainien, présenté comme "un héros ayant lutté pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes" a été applaudi par les parlementaires à la Chambre des communes canadiennes.Cet individu, qui a appartenu à un contingent formé en grande partie d’auxiliaires ukrainiens, a notamment combattu contre les résistants polonais, puis contre les forces soviétiques lors de la bataille de Brody.Cette invitation du parlement canadien n’a pas tardé à susciter une vague d’indignation de la part de plusieurs associations juives. Moscou a pour sa part condamné un "laisser-aller révoltant".Le 24 septembre, Anthony Rota, président de la Chambre des communes s’est excusé, disant "regretter" sa prise de position en faveur de Yaroslav Hunka.

