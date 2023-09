https://fr.sputniknews.africa/20230925/le-kremlin-crie-haro-sur-laccueil-dun-ex-ss-au-parlement-canadien-1062344837.html

Le Kremlin crie haro sur l’accueil d’un ex-SS au Parlement canadien

Les crimes nazis n’ont pas de délai de prescription, affirme le porte-parole du Kremlin en commentant l’apparition d’un ancien membre ukrainien de la Waffen-SS... 25.09.2023, Sputnik Afrique

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a jugé scandaleuse l’invitation de l’ancien SS ukrainien Yaroslav Hunka au Parlement canadien et l’accueil qui lui y a été réservé.L’homme de 98 ans a été invité à une réunion spéciale du Parlement canadien à l’occasion d’une visite de Volodymyr Zelensky. Sous l’ovation de la salle, il a été présenté comme un "combattant pour l’indépendance ukrainienne contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale".En réalité, il faisait partie de la division Galicie de la Waffen-SS composée d’Ukrainiens et qui a non seulement combattu contre les troupes soviétiques, mais qui aussi a perpétré des exactions contre les Juifs, les Polonais, les Biélorusses et les Slovaques.Une génération d’ignorantsM.Peskov a ajouté qu’en Occident une génération a grandi sans connaître l’histoire du XXe siècle.Trudeau affirme ne pas être au courantLa responsabilité pour l’invitation de l’ex-SS au Parlement canadien a été assumée par son président Anthony Rota."J'ai par la suite pris connaissance d'informations supplémentaires qui me font regretter ma décision de le faire", s’est-il justifié.Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que lui et la délégation de Zelensky n’étaient pas au courant des projets.L’ambassadeur polonais au Canada Witold Dzielski a demandé des excuses à la partie canadienne.Le porte-parole du mouvement antifasciste israélien Dmitri Tapirov a informé Sputnik que l’organisation demanderait à l’ambassadeur d’Israël à Ottawa de s’exprimer sur l’inadmissibilité de telles actions.

