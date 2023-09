https://fr.sputniknews.africa/20230926/ce-pays-maghrebin-importe-du-ble-russe-pour-la-premiere-fois-depuis-2022-1062371692.html

Ce pays maghrébin importe du blé russe pour la première fois depuis 2022

Ce pays maghrébin importe du blé russe pour la première fois depuis 2022

En passant via des banques intermédiaires, le Maroc a finalisé l’achat d’un lot de 30.000 tonnes de blé russe, relate Asharq Business. Il s’agit de la première... 26.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-26T17:52+0200

2023-09-26T17:52+0200

2023-09-26T17:52+0200

maghreb

maroc

blé

importations

russie

swift

banques

sanctions

récolte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102296/58/1022965858_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_4a9fb837136ba467a5c90b5d2a197f9d.jpg

Le Maroc attend un lot de blé russe de 30.000 tonnes, écrit le média Asharq Business citant ses sources. Une cargaison devrait arriver au Maroc d'ici quelques jours, et une deuxième, avec le même volume, est à attendre.Il s’agit du premier lot agroalimentaire russe que le Maroc est arrivé à payer depuis le début de l’année 2022. En effet, le pays maghrébin n'a plus importé de blé venant de Russie suite aux sanctions occidentales qui ont coupé Moscou du système bancaire SWIFT.Les difficultés de paiement ont été résolues en faisant appel à des banques intermédiaires, selon Asharq Business.Importations massives de bléCette annonce survient alors que le Maroc compte augmenter considérablement ses importations en blé tous azimuts face à la récolte insuffisante due à la sécheresse.Ainsi, l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) a déclaré, le 25 septembre, envisager le transfert de deux millions de tonnes de blé tendre. Cela doit avoir lieu entre le 1er octobre et le 31 décembre.Quant à la récolte, au cours de la dernière campagne, le Maroc avait entreposé 5,5 millions de tonnes de blé, selon le 360.

maghreb

maroc

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, blé, importations, russie, swift, banques, sanctions, récolte